ORSI: "Konè e Ndicka sacrificabili" - TORRI: "Alla Roma può bastare una cessione"

Si parla di cessioni nell'etere romano, con la scadenza del 30 giugno che si avvicina. "Koné è il giocatore più rimpiazzabile. Forse alla Roma serve un centrocampista con più strappo, che abbia più gol. Ndicka? Anche lui lo puoi benissimo sostituire", il pensiero di Nando Orsi. Così invece Piero Torri: "La Roma deve fare meno plusvalenze di quelle che immaginiamo, credo basti una cessione. Bisogna capire che cessione"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Koné è il giocatore più rimpiazzabile. Forse alla Roma serve un centrocampista con più strappo, che abbia più gol. Ndicka? Anche lui lo puoi benissimo sostituire (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Si diceva che la Roma non ha calciatori da vendere che possono raggiungere quella cifra, ma non è vero. Ndicka? Se ce l'hai te lo tieni visto che non lo hai pagato. Ha un buon rendimento, ogni tanto va un po' per la sua strada. C'è da potersi muovere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Da lunedì D'Amico sarà a Roma. Con Dybala e Pellegrini si troverà una soluzione (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)

Stiamo tra i 2.8 e i 3 milioni per Celik: è quello più vicino al rinnovo. Si farà di tutto per portare a casa i rinnovi. Con Greenwood c’è un accordo verbale (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

La Roma deve fare meno plusvalenze di quelle che immaginiamo, credo basti una cessione. Bisogna capire che cessione, perchè se è Ziolkowski è una cosa, se Konè o Soulè un'altra (PIERO TORRI,Manà Manà Sport 90.9)