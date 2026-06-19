BALZANI: "Farei una riflessione su Pellegrini se dovesse chiedere troppo" - TORRI: "La coppia Wesley-Dodò non sarebbe quella ideale per Gasperini"

Tra rinnovi e mercato, nell'etere romano si analizza il momento giallorosso. Francesco Balzani si concentra sul rinnovo di Pellegrini: "Farei una riflessione su Pellegrini se dovesse chiedere troppo. Credo che debba arrivare una dimensione a livello economico perché lui si è ridimensionato molto a livello tecnico". Piero Torri parla invece del possibile arrivo di Dodò: "Non sembra essere la prima scelta della Roma. La coppia con Wesley, dal punto di vista dei centimetri, per Gasperini non sarebbe quella ideale"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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È giusto che Gasperini sfrutti questa posizione da plenipotenziario della Roma, che gli frega di far crescere i giovani? Aveva già smesso all’Atalanta. I giocatori importanti, però, vanno pagati. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)

Koné sarebbe una perdita pesante: a centrocampo dovresti aggiungere, non togliere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Dodô non sembra essere la prima scelta della Roma. La coppia con Wesley, dal punto di vista dei centimetri, per Gasperini non sarebbe quella ideale (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Credo che i primi impegni di D'Amico siano i rinnovi. Dodo? Andrà quasi sicuramente via dalla Fiorentina. Se qualcuno lo vuole sa cosa deve fare. Se lo dovesse prendere la Roma significherebbe spostare Wesley a sinistra (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)

La prima accelerata ci sarà sui rinnovi. Celik? Credo che siamo intorno ai 3 milioni di euro, stessa cosa per Pellegrini. Per Dybala si è più indietro con le tempistiche (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Io farei una riflessione su Pellegrini se dovesse chiedere troppo. Credo che debba arrivare una dimensione a livello economico perché lui si è ridimensionato molto a livello tecnico (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

D'Amico lavora sui giovani ma ha dimostrato di saper prendere anche giocatori pronti, per questo lo ha voluto Gasperini (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)