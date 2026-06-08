Wesley salta il Mondiale ma torna subito per Gasp

Il Mondiale di Wesley è finito prima ancora di cominciare. Il terzino della Roma, titolare designato sulla fascia destra del Brasile di Carlo Ancelotti, si è fermato durante l'amichevole vinta 2-1 contro l'Egitto, uscendo dolorante e in lacrime. [...] La risonanza di ieri ha confermato la lesione all'adduttore della coscia sinistra. Dovrà restare fermo un mese: addio Mondiale. [...]

Dentro l'amarezza del giocatore si apre un vantaggio tecnico per la Roma: Wesley sarà a disposizione di Gasperini fin dal primo giorno di ritiro, che inizierà il prossimo 13 luglio. Niente Mondiale, niente vacanze allungate, niente rientro tardivo dopo settimane negli Stati Uniti. Per una squadra che vuole partire forte e che sulle fasce ha trovato uno dei suoi punti di forza, equivale quasi a un acquisto aggiunto. [...]

(La Repubblica)