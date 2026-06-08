Vlasic per GPG: il club studia la proposta

[...] Gasp vede in Vlasic uno dei profili ideali per accendere la nuova trequarti che ha in mente per la prossima stagione. La Roma si sta convincendo sempre di più a tentare l'affondo per un calciatore che abbina qualità tecnica, personalità ed esperienza. Il croato è legato al Torino fino al 2027, con un'opzione a favore del club granata per allungare ulteriormente l'accordo di un'altra stagione. Eppure i dialoghi per il rinnovo non hanno ancora prodotto la svolta attesa. La proprietà del Torino sarebbe intenzionata a tornare alla carica dopo il Mondiale, ma nel frattempo cresce la sensazione che il giocatore stia valutando con interesse la possibilità di aprire un nuovo capitolo della propria carriera. L'idea di approdare in una grande squadra, capace di lottare stabilmente nelle zone più alte della classifica e di disputare la

Champions, rappresenta una prospettiva che può fare la differenza.

L'imminente ufficialità di Tony D'Amico potrebbe rappresentare il primo vero punto di svolta. Con il nuovo direttore sportivo pienamente operativo, il club avrà la possibilità di trasformare l'interesse in una trattativa concreta e di studiare una prima offerta da sottoporre al Torino.

(corsport)