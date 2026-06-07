Under 16, 17 e 18 in corsa per i titoli

Vacanze rinviate per il vivaio della Roma, pienamente impegnato nelle fasi finali dei rispettivi campionati con ben tre squadre a caccia del tricolore. Oggi è un giorno cruciale per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che affronterà l'Inter fuori casa nell'andata dei quarti di finale.
(...) Il programma della settimana vedrà poi mercoledì l'Under 17 guidata da Alessandro Toti ospitare la Juventus a Trigoria per l'andata dei quarti. Giovedì sarà invece il turno dell'Under 18 di Mattia Scala, pronta ad accogliere il Bologna nella semifinale d'andata, traguardo raggiunto direttamente grazie all'ottimo secondo posto conquistato nella stagione regolare.
(...) Si ferma invece il cammino dell'Under 15, eliminata ai quarti di finale dalla Fiorentina: dopo il ko per 2-0 dell'andata, ai giovani giallorossi non è bastato il pareggio per 1-1 nel ritorno (rete di Pica) per ribaltare le sorti del doppio confronto.
(corsport)