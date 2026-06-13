Ufficiale D'Amico dal primo luglio. Ora Lombardo ad interim

IL TEMPO - L'attesa è finita. Tony D'Amico è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo giornate frenetiche per cercare di ottenere il via libera dall'Atalanta, dove ha operato per quattro stagioni, il dirigente abruzzese può cominciare la propria avventura nella Capitale. L'ex Verona ha firmato un contratto triennale, con opzione di prolungamento di un ulteriore anno, e percepirà circa 1,5 milioni netti a stagione. Anche se, come specificato dal club giallorosso nel comunicato, D'Amico, però, potrà iniziare a lavorare per la Roma soltanto dal l° luglio. L'articolo 7 comma i del regolamento federale dell'elenco speciale dei direttori sportivi, infatti, non consente a un diesse di lavorare per più di un club a stagione. Per renderlo operativo fin da subito sarebbe stato necessario ottenere una deroga da parte del consiglio direttivo di Lega, ma l'ipotesi è sfumata. La Roma, dunque, ha comunicato che «nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo» il quale è segretario del club (Chief Football Operating Officer). Ci sarà anche un altro volto nuovo in dirigenza. Massimo Margiotta, che con D'Amico ha già lavorato al Verona, viaggia verso la nomina di responsabile del settore giovanile giallorosso. Per quanto riguarda il reparto commerciale, Lorenzo Barale del Torino è destinato a collaborare con Gandler.