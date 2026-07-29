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100 anni fa nasceva Franco Sensi. Il ricordo della Roma: "Per sempre nella nostra storia, per sempre nei cuori dei romanisti"

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di FedericoL
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 14:34
franco sensi
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Giorno importante per i colori giallorossi. Lo storico Franco Sensi, infatti, nasceva esattamente 100 anni. E la Roma, sui social, ha ricordato questa data così: "100 anni fa nasceva Franco Sensi, il presidente del nostro terzo Scudetto. Per sempre nella nostra storia, per sempre nei cuori dei romanisti"

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