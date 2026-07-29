100 anni fa nasceva Franco Sensi. Il ricordo della Roma: "Per sempre nella nostra storia, per sempre nei cuori dei romanisti"

🗓️ 100 anni fa nasceva Franco Sensi, il presidente del nostro terzo Scudetto— AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2026
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