Tutto su Greenwood: pronta offerta all'OM

IL TEMPO (L. PES) - Roma chiama Greenwood. Nonostante le promesse dalla Turchia e le difficoltà dettate dalle alte richieste del Marsiglia i giallorossi insistono per l'attaccante inglese che Gasperini ha messo in cima alla lista dei suoi desideri per il mercato estivo. Gli intermediari al lavoro soprattutto col padre del ragazzo per trovare tutti gli accordi tra società e calciatore prima di presentare ai francesi un'offerta credibile. La richiesta è di oltre 50 milioni ma la volontà della Roma e quella di abbassare le pretese dell'OM viste anche le difficoltà economiche della squadra della Provenza. Inoltre, come da accordi chiusi due anni fa col Manchester United, il 40% della rivendita di Greenwood andrà proprio nelle casse degli inglesi. Motivo che spinge il Marsiglia a sparare alto per il cartellino dell'attaccante, ma la sensazione è che sulla base di una proposta di circa 45 milioni, magari aggiungendo dei bonus si possa arrivare alla chiusura. Da parte della Roma c'è grande voglia di accontentare il tecnico e per questo ad oggi l'ex Manchester rappresenta la priorità assoluta in un reparto dove l'allenatore piemontese ha chiesto interventi pesanti. L'operazione resta comunque in salita viste le cifre e andrà inevitabilmente anche a incidere sul resto del mercato. Molto dipenderà anche dalle strategie legate al Fair Play Finanziario e dalle uscite ma quel che è certo è che prima di virare su altri obiettivi si tenterà il tutto per tutto. Intanto dalla Turchia sono arrivate le dichiarazioni del nuovo presidente del Fenerbahce Yildirim. Anche se era stato il candidato sconfitto Safi ad annunciare un accordo col calciaore inglese, il nome di Greenwood resta attuale a Istanbul. "Se Greenwood ci servirà, lo prenderemo. Rivedremo la costruzione della rosa con il nostro comitato e prenderemo una decisione su questo trasferimento". Il vantaggio del club turco resta quello al poter offrire ingaggi difficilmente avvicinabili per il calcio italiano, mala Roma va avanti per la sua strada. Tra i piani B apprezzati da Gasperini restano i nomi di Tel, Tzolis e Summerville, anche se su quest'ulimo restano alcuni dubbi legati alla tenuta fisica. Tutti profili individuati già da settimane e sul quale Gasp ha dato parere positivo mai costi alti restano un ostacolo per ognuna di queste eventuali operazioni. D'altronde nell'anno del centenario e del ritorno in Champions è stato il tecnico stesso a chiedere un salto di qualità nel reparto ritenuto fondamentale per la costruzione della squadra. Gasp, in realtà, preferirebbe avere due innesti titolari da poter affiancare a Malen. Combinazione che con l'imminente rinnovo di Dybala apre la strada a un addio di Soulé che appare sempre più probabile. L'argentino è valutato attorno ai 35-40 milioni a già in passato aveva avuto richieste da Premier e Bundesliga. La sua permanenza sembra essere sempre più a rischio.

Ruolo, quello dietro la punta, che insieme all'esterno a tutta fascia rappresentano i primi in ordine di priorità per un mercato in entrata che comunque si ravviverà nelle prossime settimane visto l'imminente inizio del Mondiale in America. Intanto la Roma non vuole perdere altro tempo e prepara l'assalto a Greenwood. Ambizione resta la parola chiave del triennio di Gasp nella Capitale. Ora parola ai fatti.