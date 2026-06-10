Tagli e traslochi da Trigoria ai Roma store

La festa per la Champions League è durata solamene un giorno, il 25 maggio [...]. Il giorno dopo per molti dei componenti della famiglia è arrivata la convocazione dall'ufficio del personale, colloqui individuali, ipotesi di ricollocamento, proposte di trasferimento in uno dei tanti Roma store. Da due settimane a Trigoria si smobilita. Il taglio del personale non sportivo ha già divorato le divisioni marketing e commerciale. Ma ora il cerchio si allarga: biglietteria, organizzazione viaggi e trasferte, amministrazione, scuole calcio, media [...]. Il traguardo è la chiusura di un ramo societario con il trasferimento di una parte dei dipendenti in sovra numero verso i Roma Store.

Le lettere sono già partite e sono tre le strade sul tavolo: trasferirsi in negozio dal primo luglio, uscire concordando un bonus per la rescissone del contratto, oppure restare qualche mese nel nuovo ruolo e vedere come va, firmando con una società di ricollocamento che fa da stampella [...]. Dietro al decisione della società di Dan e Ryan Friedkin c'è anche una ragione pratica oltre che economica: il contratto con l'agenzia interinale che riforniva i Roma Store è scaduto e diversi punti vendita sono già in forte sofferenza.

(La Repubblica)