Stadio, l'ultima mossa

Ci siamo. Per lo stadio di Pietralata la Roma aspetta l'ultima mossa del commissario Massimo Sessa. E questione di giorni. L'ha confermato Lucia Bernabé, responsabile dei rapporti istituzionali del club, intervenuta ieri alla seconda giornata nazionale dell'impiantistica sportiva, promossa dal Consiglio nazionale degli ingegneri, presso il Salone d'onore del Coni: «Per l'apertura della conferenza dei servizi decisoria siamo anche noi in attesa di notizie da parte del commissario. Speriamo che questa sia la settimana giusta per iniziare il processo, al massimo l'inizio della prossima. Ma questi sono i giorni in cui si dovrebbe partire». [...] La Roma punta a inviare entro fine luglio lo stato di avanzamento del progetto alla Uefa, che poi dovrà esprimersi entro metà settembre sugli impianti destinati eventualmente ad ospitare le partite di Euro 2032. La missione, come ha confermato anche il sindaco Gualtieri di recente, è di posare la prossima primavera, nell'anno del centenario, perché «lo stadio verrà costruito in tre anni e poco più». La Bernabé ha tenuto un lungo discorso sulla nuova casa della Roma: "Questo è uno stadio che migliorerà la città. È un investimento importante, che non si limita alle due ore delle partite di calcio. È un'opportunità di sviluppo e rigenerazione di un quadrante della città. Guardiamo nel resto d'Europa, i grandi stadi sono diventati dei veri poli urbani, restituendo valore a dei quartieri che erano ai margini. E Pietralata è l'esempio perfetto, si tratta di una zona rimasta incompleta per decenni, nonostante la vicinanza alla stazione di Tiburtina e altre fermate della metro. Pietralata è stata scelta anche per dare un progetto vero a questa parte di Roma». [...] Nei prossimi anni «si creeranno posti di lavoro, con un impatto economico che darà benefici a lungo termine». [...] Parole importanti, ma quelle che tutti aspettavano erano quelle del commissario Sessa: avrebbe dovuto parlare subito dopo l'intervento della dirigente giallorossa, ma all'ultimo momento ha dato forfait. Forse stava lavorando proprio al dossier Pietralata.

(Corsport)