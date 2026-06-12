Soulé quanti dubbi: vuole la premier e piace al Dortmund, la Roma è in attesa

Era nell'aria da un po', probabilmente anche dalla fine della stagione appena conclusa. Perché poi lì davanti Gian Piero Gasperini vuole qualcosa di diverso e se alla fine la Roma dovesse davvero arrivare a Mason Greenwood, allora per Matias Soulé gli spazi per mettersi in mostra sarebbero assai minori rispetto a quelli avuti finora. Ed allora le strade della Roma e dell'attaccante argentino potrebbero anche separarsi, forse anche presto, magari proprio prima del 30 giugno, la fatidica data entro la quale la Roma deve (dovrebbe) piazzare circa 60 milioni di plusvalenze per ottemperare al settlement agreement firmato con l'Uefa nel 2022. Ed allora non deve sorprendere il fatto che ieri mattina l'agente del giocatore, Martin Guastadisegno, fosse a Trigoria proprio per cercare di capire il futuro del suo assistito. E valutare eventuali offerte che allo stato attuale non sono ancora arrivate sui tavoli (o i pc, che dir si voglia…) del club giallorosso, ma che non si esclude possano invece essere presentate a breve. Soulé, infatti, piace in Inghilterra (in particolare all'Aston Villa che lo ha individuato come giocatore ideale per "assistere" Watkins, ma potrebbe interessare pure al Bournemouth) ma anche in Germania, al Borussia Dortmund, che si era già interessato a lui nei mesi scorsi. (...) La Roma da un'eventuale cessione di Matias vorrebbe incassare 40 milioni di euro (considerando che è a bilancio ancora per 15 milioni e, quindi, produrrebbe una plusvalenza di 25).

C'è però anche una questione diversa da considerare. E, cioè, il fatto che Soulé ama la Premier e vorrebbe andare a giocare lì. (...) Ed allora magari l'argentino vedrà appunto se si muoverà qualcosa da quella parti, soprattutto nel caso dell'Aston Villa - come detto prima - che tra l'altro gli garantirebbe anche la partecipazione alla prossima Champions League (esattamente come il Dortmund, però…). Del resto Soulé sa bene che Gasperini sta cercando altro sulla trequarti, (...) e se alla fine dovesse arrivare - come sperano un po' tutti nel club giallorosso - Mason Greenwood per lui si configurerebbe una situazione diversa da quella attuale. Anche perché l'attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia gioca proprio a destra, esattamente dove Soulé ama di più stare in campo e dove ha tutta una serie di giocate nell'uno contro che invece difficilmente gli riescono dall'altra parte. Ma quella, però, è anche una mattonella dove opera Paulo Dybala, che a breve dovrebbe firmare il suo rinnovo di contratto con la Roma. Insomma, gli spazi per mettersi in mostra sarebbe minori, con una concorrenza sempre più forte. Ed a 23 anni e con una nazionale argentina da dover conquistare, Soulé vuole giocare di più. Non rischiare di farlo di meno…

(gasport)