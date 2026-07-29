Calciomercato Roma: ufficiale, Pagano è del Cesena

Con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, il Cesena ha ufficializzato l'arrivo di Riccardo Pagano. L'ormai ex giallorosso ha firmato un contratto fino al 2029.

"Classe 2004, Pagano cresce nel settore giovanile dell’AS Roma e, dopo 95 presenze in tre stagioni con la formazione primavera giallorossa, nell’agosto 2023 fa il proprio esordio in prima squadra: al termine della stagione sono 7 le sue presenze totali con l’AS Roma, di cui 4 in Serie A e 3 in Europa League" si legge.

(Cesenafc.com)