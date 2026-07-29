Calciomercato Roma: ufficiale, Pagano è del Cesena

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La Roma è a un passo dal definire la cessione di Angeliño al Deportivo La Coruña. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club giallorosso ha raggiunto un'intesa di massima con la società spagn...
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