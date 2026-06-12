Settore giovanile, scelto Margiotta

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Dopo gil anni passati fianco a fianco al Verona è pronta a ricongiungersi la coppia Tony D'Amico-Massimo Margiotta. L'ex calciatore è destinato a diventare imprenditore il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma, ritrovando il ds. Tra i nomi che si fanno invece per il reparto commerciale spunta quello di Lorenzo Barale del Torino.