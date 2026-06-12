Ryan compra D'Amico. Soulé, l'agente a Roma

E così, alla fine, la Roma si ritroverà a comprare un direttore sportivo. Un fatto inedito, eppure inevitabile alla luce della resistenza dell'Atalanta, che non intende liberare D'Amico dal suo contratto (ma lo ha sollevato dall'incarico) per fare un favore al rivale Gasp. (...) Per sbloccare una situazione impantanata praticamente dal 27 maggio, Ryan Friedkin si è detto pronto a pagare una cifra probabilmente superiore ai 500 mila euro pur di agevolare il trasferimento del dirigente. Che tra rinnovi, plusvalenze e acquisti per la prossima Champions ha davanti a sé una mole di lavoro impressionante da dover svolgere in pochissimo tempo, con la prima scadenza già fissata al 30 giugno (tra 18 giorni) per le questioni relative al bilancio. Evitare una cessione dolorosa è l'input di Gasperini, che vorrebbe tenere tutti i big della rosa. leri

Guastadisegno, l'agente di Soulé, ha fatto tappa a Trigoria. Il procuratore ha fatto sapere di non aver parlato del futuro del suo assistito ma di altri argomenti. (...) Soulé, a fronte di un'offerta da 40 milioni almeno, potrebbe anche partire.

(corsport)