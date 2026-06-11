Roma, le settimane passano ma gli annunci non arrivano. E Greenwood resta in attesa

Presto che è tardi. Passano i giorni, ma le priorità in casa Roma restano invariate. Il nuovo direttore sportivo, i rinnovi di contratto, le plusvalenze e gli acquisti da trovare: tutto, o quasi, fermo alla dolce notte di Verona. [...] Continua ad essere rimandato l'ormai imminente annuncio di Tony D'Amico come nuovo ds, anche se formalmente potrà operare soltanto dal 1° luglio a meno di deroghe dalla Lega Serie A. [...] C'è da sistemare, al più presto, la questione dei rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik, i tre giocatori a scadenza di cui l'allenatore ha chiesto la permanenza. La fiducia rimane invariata, ma probabilmente nessuno dei protagonisti si aspettava di dover attendere tanto per porre l'autografo sul nuovo contratto. Se con la sua visita più recente a Trigoria Ryan Friedkin aveva ben impostato i discorsi, i contatti nelle ultime settimane si sono diradati, accendendo anche qualche malumore. [...] Altro capitolo, altra corsa contro il tempo. Entro fine mese la Roma è alla ricerca di 50 milioni di plusvalenze, per chiudere il settlement agreement con la Uefa. [...] L'Arsenal si è mosso con l'entourage di Koné, ma di offerte a Trigoria ancora nulla. A proposito di 30 giugno, anche il Marsiglia ha esigenze di bilancio e per Greenwood parte da una richiesta di 55 milioni (bonus compresi). La Roma, che ha l'accordo col giocatore per uno stipendio da 4,5 milioni l'anno, aprirà nelle prossime ore la trattativa con il club francese.

(Corsera)