Roma, date e programma del ritiro estivo: da Trigoria al Galles, quante amichevoli

(...) Il club ha ufficializzato gran parte delle date della preparazione, che avrà il suo momento clou nel ritiro proprio Oltremanica. La squadra lavorerà nel Vale Resort di Hensol, la Coverciano gallese, dal 31 luglio all'8 agosto. Tre le amichevoli che la Roma giocherà in quella settimana abbondante in Regno Unito, l'ultima delle quali contro il Brighton, in Inghilterra, prima del rientro nella Capitale. Confermate anche le sfide contro il Cannes (che con la Roma condivide la proprietà) il 26 luglio e il test di lusso al Signal Iduna Park di Dortmund, contro i padroni di casa del Borussia, nel giorno di Ferragosto. La lunga estate romanista inizierà il 13 luglio, a Trigoria, con il raduno.

(corsera)