Risale Dodô per la fascia destra

Mentre l'attenzione generale resta concentrata sul grande obiettivo Greenwood, [...], a Trigoria si ragiona con la stessa intensità anche sulle corsie esterne, uno dei settori che dovranno essere rinforzati per adattarsi alle esigenze del nuovo progetto tecnico. Sulla fascia sinistra continua a piacere molto Ruggeri. L'Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di fare sconti e per lasciarlo partire chiede non meno di venti milioni di euro.

Ma è soprattutto sulla corsia destra che nelle ultime ore sta prendendo quota una pista nuovamente intrigante. Dodô torna a essere un nome concreto nei radar giallorossi dopo il dietrofront del Napoli, una soluzione che intriga per esperienza, spinta offensiva e conoscenza del campionato. [...]

(corsport)