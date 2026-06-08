Paixao, contatti già avviati. Piace Ruggeri

[...] Oltre a Mason Greenwood, il club giallorosso ha chiesto informazioni nei giorni scorsi per il folletto brasiliano Igor Paixao, già cercato dal tecnico in passato e dato in partenza dalla Francia visti i gravi problemi finanziari del Marsiglia. Il prezzo si aggira sui 35 milioni, lo stesso di Crysencio Summerville del West Ham che è l'altro grande candidato per il ruolo di ala sinistra.

Per la fascia bassa, invece, piace Matteo Ruggeri che è sbocciato con Gasp a Bergamo e che gradirebbe tornare in Italia. Per convincere l'Atletico Madrid, però, servono almeno 25 milioni. [...]

A breve potrebbe concretizzarsi la cessione di Ziolkowski messo nel mirino dal

Nottingham Forrest. Il Trabzonspor, infine, ha sondato il terreno per Dovbyk ed è intenzionato a offrire 10 milioni. Troppo pochi per la Roma.

(gasport)