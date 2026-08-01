Sistemata la difesa, Gasp va all'assalto di Read e Endrick

Primo reparto al competo. Almeno la difesa è fatta, adesso bisogna dedicarsi a centrocampo e attacco. Ma ieri la Roma ha chiuso l'acquisto di Konstantin Koulierakis, il difensore greco prelevato dai tedeschi del Wolfsburg per 18,5 milioni (17 come base fissa e 1,5 di eventuali bonus), a cui aggiungere il 20% sulla futura rivendita. Per chiudere l'affare Tony D'Amico alla fine ha dovuto alzare la precedente offerta (si era partiti da una base di 15 milioni), chiudendo così la trattativa con i tedeschi, appena retrocessi nella Zweite Bundesliga (la serie B tedesca). [...] Colonna della sua nazionale, è un mancino ben strutturato (188 centimetri di altezza), che può giocare sia al centro della difesa a tre di Gasperini sia come braccetto di sinistra. Con lui adesso il reparto arretrato dei giallorossi è al completo, visto che il tecnico giallorosso ha sei giocatori, in pratica due coppie da tre: i titolari Mancini, Ndicka ed Hermoso e i cambi Ghilardi, Ziolkowski e appunto Koulierakis. [...] Adesso, quindi, D'Amico si deve concentrare su tutto il resto, con il ds giallorosso che non ha volato con la squadra verso il Galles, impegnato nei suoi vari giri in Europa. Ieri una delegazione giallorossa si è recata a Rotterdam per cercare di capire come poter chiudere per un altro difensore, l'esterno di fascia destra Givairo Read, 20 anni, per cui la Roma ha offerto 25 milioni di euro (23 più 2 di bonus). Sul giocatore però c'è forte anche il Nottingham Forest, che se è vero che ha offerto al Feyenoord meno della Roma (19 milioni più 2 di bonus) è anche vero che ha trovato da tempo un accordo con il giocatore per una cifra totale di 20 milioni in 5 anni. Che, di fatto, vuol dire 4 milioni a stagione. Ed allora o la Roma pareggia quell'offerta o riesce a convincere Read con un ingaggio più basso (magari intorno ai 2,8-3), ingolosendolo contemporaneamente con la possibilità di giocare la Champions. [...] Ma due giorni fa D'Amico era in Spagna, a Madrid, dove è rimasto comunque un uomo della Roma per monitorare da vicino la situazione legata ad Endrick e Mastantuono, i due giocatori del Real che la Roma ha messo nel mirino. Più il brasiliano dell'argentino, con gli spagnoli che vorrebbero dare via il giocatore in prestito e il club giallorosso che invece preferirebbe mettere su un'operazione simile a quella che il Como ha piazzato per Nico Paz. [...] Operazione, però, che può andare in porto a metà agosto, non prima.

(Gasport)