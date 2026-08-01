Abate vuole che Cacciamani resti. Il Toro: no a 10 milioni della Roma

La partita non è conclusa, manca ancora troppo tempo alla fine del mercato. E Cacciamani è un talento troppo cristallino per escludere che la Roma, in primis (ma anche altri possibili candidati acquirenti), torni nel prossimo futuro a bussare alla porta del Torino. [...] Ebbene, il Torino ha respinto l'offerta presentata dal club giallorosso, 10 milioni di euro più bonus. Niente da fare. Cairo valuta il 19enne esterno sinistro non meno di 15 milioni. D'altra parte Cacciamani ha tecnica pura, estro, fiuto, attitudini, fisico. E ha già anche dimostrato (dapprima nel vivaio granata, poi nella scorsa stagione in prestito alla Juve Stabia) di essere pure un ragazzo intelligente, misurato, con la testa sul collo e una sana umiltà di partenza. Finora ha palesato una bella maturità, a dispetto dell'età ancora giovanissima. [...] Potendo, Petrachi non vuole cedere Cacciamani. Anche Cairo, in teoria. In pratica, però, c'è sempre il rischio che offerte fuori dal comune gli possano far cambiare idea: si sa come ragiona, lo si è visto in tutti questi anni. E la Roma fa sul serio per Cacciamani, come svelato in questi giorni. I giallorossi sono passati dalle parole ai fatti: 10 milioni più bonus. Una proposta importante per un elemento ingaggiato dal club granata a zero euro 3 anni fa, nel 2023, dopo il fallimento dell'Ancona. Eppure non basta per Cairo. E lo stesso Cacciamani sembra avere le idee chiare, pur essendo rimasto colpito dalla stima di Gasperini: che l'aveva fatto seguire dal vivo per 2 mesi da propri scout e persone di fiducia, ricevendo relazioni eccellenti. Proprio Gasp, alla ricerca di un vice-titolare per la fascia sinistra (dove verrà spostato Wesley con Angelino ceduto al Deportivo La Coruña), è il principale fautore del corteggiamento romanista a Cacciamani, che però sembra prediligere la possibilità di restare nelle fila granata: il giusto step per continuare il percorso di crescita che l'ha visto passare in 18 mesi dal campionato Under 18 alla Serie A. l'obiettivo è proseguire gradualmente il percorso. [...]

(Tuttosport)