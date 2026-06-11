Manovre d'attacco

IL TEMPO (L. PES) - Porte girevoli a Trigoria. Il focus del mercato estivo giallorosso resta sempre lo stesso: rinforzare l'attacco. Tra la delusione per il mancato arrivo di ali offensive di livello nella scorsa stagione, e la necessità di migliorare il pacchetto offensivo per un salto di qualità generale, Gasperini ha messo tra le priorità da ricercare in giro per l'Europa (e non solo) due fantasisti che possano far compagnia a Malen. Il primo nome sulla lista è Greenwood per il quale il club sta muovendo passi sempre più concreti con un dialogo aperto con il padre dell'inglese. L'obiettivo è quello di trovare un accordo blindato col calciatore per poi presentare al Marsiglia un'offerta convincente che possa soddisfare le alte richieste, al momento, dei francesi. Oltre cinquanta milioni la valutazione dell'OM per l'ex Manchester United, dettata anche dalla necessità di versare il 40% dell'incasso ai Red Devils. La situazione economica dei transalpini è molto delicata e per questo l'eventuale chiusura dell'operazione entro la fine del mese favorirebbe i conti ma serve un'accelerazione che la Roma sta preparando. La concorrenza, al momento, non presenta avversari particolari ma il talento del calciatore lo rende appetibile sul mercato e non si possono escludere sviluppi che riguardino anche altre squadre.

Per uno che entra, però, c'è qualcuno che deve necessariamente uscire. E il nome più accreditato al momento è quello di Soulé. Anche perché nella stessa porzione di campo ci sarà anche Dybala che è vicino a firmare il rinnovo di contratto che lo legherà ancora ai giallorossi dopo le prime quattro stagioni tra infortuni e notti da protagonista. Il connazionale arrivato dalla Juve due anni fa per poco meno di 30 milioni, oggi per la Roma ne vale circa dieci in più e in questi mesi, come anche in finestre di mercato passate, ha attirato l'attenzione di diversi club soprattutto in Inghilterra e Germania. Da qui alla fine del mese non è escluso che possa arrivare una spinta verso una cessione che, anche nella testa del tecnico, è meno dolorosa di altre. Sicuramente di N'Dicka, altro nome spesso accostato al tema plusvalenze poiché arrivato nel 2023 a parametro zero, che per Gasp rappresenta una delle colonne di un reparto difensivo che vorrebbe modificare quantomeno nei titolari. Resta infatti tra i cedibili anche Ziolkowski che potrebbe rappresentare una plusvalenza importante per le casse della società, essendo arrivato nemmeno un anno fa per 6.5 milioni di euro. Si attende ancora, infine, l'annuncio di D'Amico che però sarà operativo come ds soltanto dal primo luglio. Ieri, invece, a Cannes è andata in scena un evento con tutti gli sponsor del club.