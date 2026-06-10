La Roma su Ruggeri: con lui più spinta. L'Atletico ci pensa

La prima opzione per la nuova fascia sinistra è proprio lui, Matteo Ruggeri. Uno che Gian Piero Gasperini conosce molto bene per averlo già allenato all'Atalanta in 4 stagioni (dal 2020 al 2025, con l'eccezione dell'anno vissuto in prestito alla Salernitana). Ma, soprattutto, uno che permetterebbe a tutti gli effetti di poter riportare Wesley a destra, nella sua zona di naturale competenza, in attesa poi di capire cosa succederà con Angelino. Già, perché allo spagnolo è stato fatto un discorso molto chiaro: partirà in ritiro, ma nei primi 15-20 giorni dovrà anche dimostrare di essere tornato quello di una volta, altrimenti si passerà direttamente ai saluti. Ecco anche perché la Roma sta cercando un esterno sinistro a tutta fascia. E il giocatore dell'Atletico Madrid è l'obiettivo numero uno.

Nonostante quelle emoticon (le faccine che ridono) con cui lui stesso ieri sui social ha commentato la notizia di un possibile addio all'Atletico. Ruggeri è arrivato a Madrid da un solo anno e alla fine ha giocato tanto, ben 47 partite, con un rendimento molto buono soprattutto nella seconda parte della stagione (dopo che nella prima qualche dubbio sparso lo aveva invece generato). Di lui, tra l'altro, restano negli occhi soprattutto le due prestazioni in Champions contro il Barcellona campione di Spagna, quando non ha sfigurato al cospetto di un certo Lamine Yamal… Per tutto questo oggi viene valutato circa 30 milioni, rispetto ai 18 che venne pagato la scorsa estate. Tutto questo considerando poi che a Ruggeri piacerebbe anche l'idea di tornare in Italia (nonostante un contratto firmato fino al 2030), anche perché ha capito che la prossima stagione difficilmente potrà essere il titolare del ruolo come è successo in quella appena conclusa. All'Atletico, infatti, stanno cercando a tutti i costi di acquistare un altro esterno sinistro e la priorità di Mateu Alemany (ds dei colchoneros dallo scorso ottobre) è Mare Cucurella. Non sarà facile, anche perché il Chelsea sembra chiedere ben 70 milioni e l'Atletico non vorrebbe andare oltre i 50 (compresi i bonus). [...]

Con Gasp, invece, Ruggeri ha carburato pian piano, diventando fondamentale nella stagione della vittoria dell'Europa League e anche in quella successiva. Il tecnico giallorosso lo apprezza perché lo considera un giocatore completo, capace di fare un po' tutto: ha corsa, intensità, sa spingere il giusto e anche difendere. Certo, non ha un grande confidenza con il gol (in carriera ne ha segnati appena due), ma all'Atletico ad esempio ha piazzato ben sette assist. Il che fa capire anche perché a Madrid lo valutino così tanto. Alla Roma sono convinti però di poter abbassare il prezzo e magari chiudere a 20-22 più eventuali bonus. Una valutazione considerata anche in linea con i parametri del club, visto che Ruggeri ha 24 anni e un range anagrafico che può permettere anche una valorizzazione ed una eventuale rivendita. [...]

(gasport)