In 25 mila già in lista di attesa

Febbre Roma alle stelle. Come prima, più di prima. Incide anche l'effetto del terzo posto che ha riaperto le porte della Champions. L'entusiasmo dei tifosi per la prossima stagione è già evidente dai numeri della waiting list: è stata infatti superata la quota dei 25mila iscritti. Si tratta di sostenitori che hanno evidenziato il desiderio di sottoscrivere un abbonamento [...]

Prima di loro però la Roma riserverà una finestra ai circa 40mila abbonati della scorsa stagione, che potranno confermare o meno il proprio posto sui seggiolini dell'Olimpico. In seguito sarà la volta dei cambi posto, infine degli iscritti alla lista d'attesa [...]. Alla luce di questo è molto complicato, se non impossibile, che si possa arrivare alla vendita libera.

(Corsport)