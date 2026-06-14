Il sì di Lorenzo. Celik e Mancini,passi avanti

Non c'è soltanto il dossier Dybala ad animare il giugno giallorosso. Mentre il popolo romanista aspetta novità sul futuro della Joya, a Trigoria sono giorni di riflessioni, telefonate e trattative che coinvolgono anche altri due protagonisti della rosa: Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. Tre situazioni diverse, ma accomunate da un obiettivo chiaro: costruire la Roma del presente e del futuro senza perdere pezzi importanti lungo il percorso.

Per Celik la questione resta principalmente economica, con la proprietà ancora al lavoro insieme all'agente del giocatore per trovare un'intesa definitiva: il nodo da sciogliere riguarda una distanzadi circa 600mila euro tra domanda e offerta. Una forbice che la società conta di ridurre nei prossimi giorni per arrivare a una soluzione positiva e garantire continuità a un calciatore che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante all'interno della squadra. Come per Mancini, sempre più vicino all'annuncio dopo il miglioramento della proposta di rinnovo.

Diverso, invece, il discorso che riguarda Pellegrini. La situazione del capitano, infatti, assomiglia molto a quella di Dybala: c'è attesa, c'è prudenza, ma soprattutto c'è una forte volontà reciproca di continuare insieme. [...] Un desiderio che trova sponda anche nelle idee di Gasperini. La prossima settimana può diventare quella della svolta. [...]

(corsport)