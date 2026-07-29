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La Roma di Santiago: il gioco di Gasp, Malen e una maglia pesante

La penna degli Altri
di AlessandroLM
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 7:12
castro
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Un "9" di talento. Come piacciono a Gian Piero Gasperini. Perché in Santiago Castro il tecnico ha rivisto un nuovo Donyell Malen o, andando un po' più a ritroso, un altro Luis Muriel dei tempi dell'Atalanta. (...) Pronto com'è ad indossare quella preziosa maglia numero "9" che ha scelto (ereditandola da Artem Dovbyk), che è un destino, una missione, una promessa di felicità per i tifosi. Che in lui vedono un nuovo generatore di gol ed emozioni al pari dell'olandese numero "14" rivelazione dell'ultima Serie A. (...) Svolte le visite mediche ha preso contatto con la realtà di Trigoria, dove oggi verrà presentato con tanto di foto di rito e dove svolgerà il primo allenamento agli ordini di Gasp. E il primo acquisto dell'estate giallorossa riabbraccerà i suoi connazionali, l'amico Matias Soulé e il totem Paulo Dybala, con il quale è destinato a scrivere un bel romanzo di calcio in giallorosso, in attesa della partenza per il ritiro in Galles. Per tutto il suo entourage, a partire dall'agente Adrian Ruocco (già procuratore di Carlos Tevez), quella giallorossa è la scelta migliore che l'attaccante potesse fare a 21 anni. E Santiago sa perfettamente che accanto alla Joya e a Malen, e con il gioco di Gasp, le sue quotazioni sono destinate ad impennarsi. Anche perché, da "dodicesimo" uomo designato, in realtà l'argentino scenderà in campo tante volte dal 1'. E come ha dimostrato a Bologna, Castro le sue occasioni sa coglierle al volo. Sarà proprio una delle grandi attrazioni della nuova Roma l'asse Castro-Malen, due centravanti con un denominatore comune: oltre al fiuto del gol, la tecnica e la capacità di legare il gioco con i compagni. Come Gasp ha dimostrato in più occasioni a Bergamo, gli attaccanti centrali possono convivere ed esaltarsi a vicenda. Soprattutto se, come nel caso della Roma, ad ispirarli è uno come Dybala, re degli assist. In nerazzurro il tecnico schierava proprio Muriel accanto a Zapata con Gomez trequartista, Petagna con Gomez davanti a Kurtic, ancora Gomez ispiratore di Zapata e llicic, oppure Koopmeiners dietro a Hojlund e Lookman. Le doti e la versatilità di Castro, che può giocare appunto da centravanti, seconda punta di movimento e esterno alto a sinistra (come quando era in forza al Velez), garantiscono così all'allenatore varietà di scelta in un reparto che per la Roma sarà un regno di scelte mirate sulla partita e gli avversari del momento. (...) Da Pierino Prati a Roberto Pruzzo, da Rudi Voeller al connazionale Abel Balbo, fino a Edin Dzeko, Mirko Vucinic e Vincenzo Montella, probabilmente l'ex giallorosso al quale Santiago assomiglia di più per velocità e tecnica. (...)
(gasport)

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