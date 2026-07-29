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Ultimatum per Nusa, sulla destra avanza Fresneda

La penna degli Altri
di AlessandroLM
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 7:31
antonio nusa 1
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Dopo Santiago Castro è il momento di mettere le ali. Al plurale, perché l'obiettivo del ds D'Amico è quella di portare due esterni alti alla corte di Gasperini. Una possibilmente entro la partenza per il ritiro in Galles. E, quindi, a stretto giro. Per questo la Roma ha deciso di fissare una deadline per Antonio Nusa: se il Lipsia entro stasera non rivedrà la richiesta da quasi 60 milioni, si virerà su altro. Gli occhi di D'Amico sono puntati su Spagna e Germania dove giocano Abde Ezzalzouli del Betis e Jean-Mattéo Bahoya dell'Eintracht Francoforte. Due profili magari meno altisonanti di Summerville o del norvegese, ma decisamente funzionali al gioco di Gasp. Lo stipendio sarebbe ampiamente alla portata: Ezzalzouli percepisce circa 1 milione netto a stagione (la Roma lo triplicherebbe), mentre Bahoya guadagna "appena" 600 mila euro più bonus. La valutazione del cartellino è decisamente diversa: 55 milioni per l'ala marocchina del Betis (10 gol e 9 assist nella scorsa Liga), poco meno di 35 per Bahoya che detiene un record niente male: con 37,16 km/h è diventato il giocatore più veloce nella storia del campionato tedesco. Sullo sfondo, c'è anche Malick Fofana del Lione. I dubbi sul 2lenne belga, molto stimato da Gasperini, sono però di carattere fisico, visto che lo scorso anno è stato fuori a lungo a causa di un grave infortunio alla caviglia. Non ce ne sarebbero, invece, su Diego Moreira che resta il grande obiettivo per la fascia sinistra di centrocampo. (...) Nel frattempo, si scalda la pista che porta a Ivan Fresneda per coprire il buco lasciato da Celik a destra. Il terzino spagnolo dello Sporting Lisbona è valutato più di 20 milioni, la Roma è intenzionata a offrire 15 più bonus e ieri ha avuto contatti positivi con l'entourage del giocatore spagnolo già cercato da De Rossi due anni fa. Passi in avanti anche per il difensore Israel Reyes del Club America, ma servirà qualcosa in più dei 3 milioni offerti finora dai giallorossi. Tanti colpi in canna, quindi. In attesa di conoscere il futuro del centrocampista Manu Koné, messo nel mirino dal Manchester United che non ha mosso ancora passi ufficiali. In caso di cessione del francese, servirebbe un investimento importante proprio lì in mezzo al campo, dove piacciono Habib Diarra del Sunderland e Nicolas Raskin dei Glasgow Rangers. Da registrare, infine, la nomina di Mirko Manfré come responsabile dell'attività di base del settore giovanile: lavorerà al fianco di Massimo Margiotta.
(gasport)

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