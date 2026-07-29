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Calciomercato Roma, l’Olympiacos punta Salah-Eddine: il terzino non rientra nei piani di Gasperini

Mercato
di AlessandroLM
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 7:26
Salah-Eddine
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Possibile futuro in Grecia per Anass Salah-Eddine. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora, il terzino della Roma è diventato un obiettivo dell’Olympiacos, alla ricerca di un rinforzo sulla corsia sinistra. Il club greco sta parallelamente trattando la cessione di Francisco Ortega al River Plate e potrebbe quindi muoversi sul laterale marocchino. Salah-Eddine non rientrerebbe nei piani di Gian Piero Gasperini, anche dopo il mancato riscatto da parte del PSV. Il giocatore avrebbe inoltre rifiutato proprio la possibilità di proseguire la propria esperienza con il club olandese. L’Olympiacos resta dunque una pista da seguire per la sua uscita dalla Roma.

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