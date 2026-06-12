Il Dortmund va in pressing su Soulé: Matias e Baldanzi pagano Greenwood

Obiettivo cessioni. E questa la prima missione di D'Amico da portare a termine entro il 30 giugno. Alle vendite di Saud e Sangaré che hanno fruttato sei milioni di plusvalenze, oggi ci aggiungerà anche quella di Baldanzi. Roma e Genoa hanno trovato l'accordo sulla base di 9,5 milioni (8,5 la parte fissa), plusvalenza minima poco superiore ai 2. In uscita anche diversi giovani come Cherubini (piace al Frosinone) e Romano, seguito da Torino e Bologna. Non bastano, però, per far respirare le casse giallorosse che hanno bisogno di cessioni più corpose. (...) Ndicka ha ammiratori in Premier (Tottenham e Bournemouth) e le sirene inglesi hanno iniziato a suonare anche per Koné con l'Arsenal che ha chiesto seriamente informazioni. La base di partenza è la stessa dell'anno scorso (45 milioni) e la squadra campione del campionato inglese non ha problemi di soldi. Il principale candidato a salutare, però, è Soulé, il procuratore da ieri è nella Capitale e nei prossimi giorni sono in programma incontri a Trigoria. La speranza è di incassare almeno 35 milioni (pesa circa 20 sul bilancio), su di lui ci sono Aston Villa e Borussia Dortmund. Ad oggi semplici sondaggi esplorativi e nessuna offerta presentata. (...) La Roma attende e non lo reputa incedibile anche perché su quel lato Gasp non vede l'ora di abbracciare Greenwood. La richiesta del Marsiglia è sempre di 50 milioni più 5 di bonus, Nei giorni scorsi è intervenuto in prima persona anche l'allenatore che nel weekend ha avuto un colloquio in videochiamata con il giocatore e con il padre agente. Gli ha spiegato il progetto tecnico incassando il primo sì. Ora la palla passa ai Friedkin che dovranno trovare un accordo con lui sul lato economico e soprattutto col Marsiglia. Questione di soldi, non una novità nel mondo del calcio. Mason ha voglia di cambiare aria e soprattutto vuole giocare in Champions, l'arma in più che la Roma dopo lunghi sette anni può tornare ad utilizzare. (...) Capitolo rinnovi: Dybala e Celik sono ad un passo dalla firma, aspetta una chiamata Pellegrini per definire l'accordo ma il prolungamento non è in discussione. In attesa dei nuovi innesti, è stato ufficializzato il programma estivo. Il raduno è fissato il 13 luglio a Trigoria, il 26 l'amichevole col Cannes (ore 18). In mezzo altri due test. Poi qualche giorno di relax dal 27 al 30 prima della partenza per il Galles per la seconda parte della pre season. La Roma rimarrà nel Regno Unito dal 31 luglio all'otto agosto (al Vale Resort a Hensol) giorno dell'amichevole col Brighton, in programma tre partite in totale. Una con i padroni di casa del Cardiff City e un'altra ancora da definire. A Ferragosto l'ultima con il Borussia Dortmund in Germania, un test da Champions League per prepararsi all'inizio del campionato e forse per ritrovare Soulé, ma da avversario.

(Il Messaggero)