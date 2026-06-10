Il 26 luglio test col Cannes, abbonamenti entro lunedì

Continua a prendere forma l'estate della Roma. Ufficializzata un'altra amichevole: il 26 luglio la sfida col Cannes (club di proprietà dei Friedkin) che come lo scorso anno sarà ospite nella Capitale, luogo del test o Trigoria o il Tre Fontane. Poi dopo la prima settimana ci sarà un altro test [...]

Per la seconda parte del ritiro previsto in Galles altre due amichevoli: una col Brighton e l'altra da definire. A Ferragosto la partita col Borussia Dortmund in Germania [...]. Entro lunedì il club giallorosso darà via alla campagna abbonamenti che si dividerà in tre fasi: la prima dedicata agli abbonati, la seconda ad abbonati che vorranno cambiare posto e agli iscritti alla waiting list (25 mila tifosi) e infine la vendita libera. Previsto un leggero aumento per le tribune.

(Il Messaggero)