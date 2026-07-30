Calciomercato Roma: Ezzalzouli pista freddissima. Fine dei dialoghi da ieri

#Ezzalzouli-#Roma: pista freddissima già due sere fa, fine dei dialoghi da ieri https://t.co/m0166Ge5Le— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 30, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Ai titoli di coda l'avventura di Angelino con la maglia della Roma. Come scrive Fabrizio Romano, c'è l'accordo verbale tra i giallorossi e il Deportivo per la cessione dello spagnolo. Atteso lo scambi...
Nervi tesi in casa Lazio, anche sul campo di allenamento. Durante la sessione odierna, infatti, è scoppiata una lite tra il tecnico Rino Gattuso e Kenneth Taylor. Secondo alcune ricostruzioni Taylor...
Dopo due stagioni in chiaro-scuro, Artem Dovbyk lascia la Roma. L'ucraino, infatti, è un nuovo giocatoRe del Bologna, che ha annunciato l'acquisto sui social. Dovbyk si trasferisce in Emilia in presti...
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