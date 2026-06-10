I tre rinnovi urgenti sono fermi a Massara

Firmerebbero tutti oggi, se solo fosse possibile. Dybala, Pellegrini e Celik, i tre calclatori che sulla carta restano tesserati dalla Roma fino al 30 giugno, sono rimasti ai discorsi fatti con Massara. Accordi intavolati, cifre quasi concordate. E poi? La pausa. Non per un improvviso cambiamento di volontà, ma perché la Roma non ha ancora un diesse. (...) La priorità di D'Amico sarà blindare i contratti di Paulo, Lorenzo e Zeki. Due anni di contratto al primo, tre al secondo e al terzo, con decurtazione del 65% dello stipendio (da 8 a 2,8 milioni) per l'argentino e del 50% per il ragazzo di Cinecittà (da 6 a 3). Solo il turco potrebbe avere un leggero ritocco al rialzo. Subito dopo, D'Amico penserà a Mancini e Cristante: entrambi avevano raggiunto un'intesa per estendere i loro accordi dal 2027 al 2029 con opzione fino al 2030.

(corsport)