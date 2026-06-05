Greenwood, priorità alla Roma: pronta la prima offerta da 35 milioni più bonus

La Roma accelera, Greenwood aspetta. E soprattutto sceglie. Perché in questo momento la priorità dell’attaccante inglese porta dritta alla Capitale, nonostante sul tavolo sia arrivata una proposta economicamente devastante del Fenerbahçe. Soldi contro ambizioni, ingaggio contro progetto: una sfida che, almeno per ora, vede i giallorossi davanti. Il club turco ha messo sul piatto uno stipendio faraonico, ma Greenwood guarda oltre. (...) Non appena Tony D’Amico verrà ufficializzato come nuovo direttore sportivo, atteso nelle prossime ore il comunicato, scatterà la prima offensiva concreta verso il Marsiglia: circa 35 milioni di euro più bonus, insomma 40 all inclusive. Una base di partenza importante ma non sufficiente per chiudere l’operazione, anche perché il Manchester United conserva il 40% della futura rivendita e questo obbliga il club francese a tenere alta la valutazione del cartellino. I contatti, però, non si sono mai fermati. Gli intermediari lavorano costantemente sia con il padre-agente del giocatore sia con il Marsiglia (...) Sul fronte economico la concorrenza turca (e non solo, ci sono altri club nell’ombra) resta aggressiva. Tre giorni fa il padre di Greenwood ha incontrato Safi trovando un’intesa di massima su un contratto da 5 milioni di euro netti più bonus, circa due milioni in più rispetto all’attuale stipendio percepito al Marsiglia. Una cifra che la Roma difficilmente potrà pareggiare anche per una questione di equilibri interni nello spogliatoio. Eppure la sensazione è che il denaro non sia l’unico parametro della scelta. Se il club giallorosso dovesse spingersi - e sarà così - sui 4 milioni d’ingaggio, Greenwood sarebbe pronto a dare priorità assoluta alla destinazione romanista. (...)

(corsport)