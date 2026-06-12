Genoa-Baldanzi: ok della Roma a nove milioni?

Avanti adagio. Il Genoa si sta lentamente avvicinando a Baldanzi in una trattativa con la Roma che procede a piccoli passi. Il riscatto del centrocampista arrivato a gennaio, fortemente voluto da De Rossi che già lo aveva portato da Empoli alla società giallorossa, era fissato originariamente sulla base di dieci milioni di euro. Poi il club rossoblu (...) ha chiesto alla Roma uno sconto sulla cifra, per scendere circa ad otto milioni. La trattativa è in corso, ma probabilmente le parti potrebbero trovare l'intesa intorno ai nove milioni.

(gasport)