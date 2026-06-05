Gasp: «Dybala e Pellegrini rinnovi fondamentali. Vorrei tenere tutti, ma…»

Se una conferma serviva, Gian Piero Gasperini l'ha regalata ieri sera alla prima uscita pubblica dopo la qualificazione in Champions. L'occasione era un evento di beneficenza a Bergamo, alla quale l'allenatore ha partecipato. E da lì ha lanciato la volata dell'ultimo chilometro per i rinnovi dei tre giocatori in scadenza — Dybala, Pellegrini e Celik — la prima missione del nuovo direttore sportivo Tony D'Amico, il cui incarico sarà ufficializzato oggi dalla società giallorossa. «E fondamentale ripartire da giocatori come Dybala e Pelle-grini — ha detto l'allenatore —. Sui rinnovi la volontà è chiara da parte di tutti. Quello della Roma è un gruppo che ha lottato con una voglia straordinaria e ha raggiunto l'obiettivo con merito. I giocatori hanno delle qualità anche morali incredibili. Ed è su questo zoccolo duro che vogliamo inserire dei giocatori». (...) Gasperini ha fatto capire che le cessioni sono necessarie: «Io vorrei tenerli tutti, ma ci sono esigenze di bilancio. Proviamo a tenere i giocatori migliori». Non è neppure in discussione il futuro di Mancini, considerato un pilastro dal tecnico: «Non se ne va, gliel'ho già detto. L'Inter può fare quello che vuole l'Inter, ma il giocatore resterà». E rinnoverà, anche lui. (...) Meno, invece, bisognerà aspettare per gli abbonamenti della stagione 2026-27: la prossima settim-na la società comunicherà le modalità della campagna per il campionato che verrà, a fine luglio sarà invece la volta degli abbonamenti per la Champions League. L'attesa in città, manco a dirlo, è altissima. Come quella di Gasp, in verità.

(corsera)