È tornato Pulisic, idolo degli USA. E il Milan lo blinda

Il religiosissimo Christian Pulisic sfiora l'estasi pura, come se l'avesse colto una luce celeste: in questo stato dimentica pure il dolorino alla gamba e si abbandona all'abbraccio finale, sconfinato, del SoFi Stadium. In fondo, è quello di un'intera nazione che ogni quattro anni inizia a palpitare per il soccer: stavolta, però, il sentimento potrebbe essere duraturo e sorprendente, anche perché il milanista col costume da Capitan America guida un gruppo mai così forte e spinto dal potente vento di casa. Qualche metro più su, su una tribunetta di questo stadio avveniristico, si staglia Zlatan Ibrahimovic con microfono della Fox in mano, tra Alexi Lalas e Thierry Henry, gli altri due inavvicinabili commentatori mondiali: lo svedesone in video non fa che tessere gli elogi del "suo" rossonero e, prima e dopo la vittoria degli Usa con il Paraguay, ha pure avuto modo di parlare brevemente con lui. [...]

Per il club di RedBird sarebbe opportuno che Pulisic, di nuovo guida spirituale della sua nazionale, torni a provare le stesse emozioni anche in maglia milanista. Anzi, proprio da questo intendimento si costruisce il futuro: qualunque sarà la direzione sportiva che prenderà definitivamente il Milan, Christian rimarrà al centro del progetto. È così che vuole Cardinale, che nel 27enne americano vede un talento, certo, ma pure un perfetto ambasciatore per il suo mondo. [...]

Indipendentemente dal recupero, Christian ha scacciato le nubi che lo avevano accompagnato per tutto il 2026 milanista, in cui non aveva segnato neanche lo straccio di un golletto, e ha mostrato un livello che non si vedeva da un po': «In realtà penso di stare giocando bene già da un po' - ha rintuzzato a fine partita -. Sono onorato di essere qui a rappresentare il mio Paese e a giocare in un Mondiale. Non ho bisogno di altra motivazione. E per me non è una grande sorpresa che gli Stati Uniti giochino così bene. Poi il resto lo fa il pubblico: tutte quelle maglie a strisce rosse e bianche sugli spalti, che emozione». Il Milan non può che essere felice di questo mood così ispirato, anche se a Christian guardano in tanti: per lui c'è stato un sondaggio dalla Roma gasperiniana e un altro dalla galassia del City Group, quello del Manchester City, che vorrebbe farlo bandiera del New York City FC. Cardinale e Ibra, però, hanno tutt'altra idea e vogliono stringersi ancora di più attorno alla propria star, finalmente tornata in una vetrina mondiale. Per il resto, Christian, che legge la Bibbia appena può, ha già ceduto da tempo alla corte del Diavolo.

(gasport)