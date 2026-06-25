Due no di lusso

Vendere per fare plusvalenze, sì. Svendere, no. È questo il messaggio che la Roma sta recapitando al mercato europeo in giorni delicatissimi, quelli che portano alla scadenza del 30 giugno e alla necessità di sistemare i conti legati al settlement agreement. [...] Lo dimostrano due nomi che nelle ultime settimane hanno attirato le attenzioni più pesanti della Premier League: Mile Svilar e Wesley. Due pilastri della Roma che verrà, due giocatori considerati essenziali per il progetto di Gasperini. E per questo blindati. Per Wesley gli assalti non sono mancati. Il Chelsea si era mosso con decisione, salvo poi cambiare obiettivo e virare su Palestra dell'Atalanta dopo il secco no dei giallorossi. Ma non è stato l'unico club inglese a bussare alla porta di Trigoria: anche il Manchester City ha mostrato interesse per il brasiliano. La risposta, però, è sempre stata la stessa. No. [...] Stesso discorso per Svilar. Il portiere che per il secondo anno consecutivo è stato premiato come miglior numero uno della Serie A continua a essere un obiettivo prestigioso per diversi club inglesi. Le offerte non sono mancate e tra queste anche quella da 50 milioni del Chelsea. Ma la Roma ha chiuso immediatamente la porta, definendolo di fatto incedibile. Del resto Gasperini considera Svilar una delle certezze da cui ripartire, un elemento fondamentale per raccogliere punti e vincere partite. [...] In un momento in cui il club deve realizzare plusvalenze, la Roma ha scelto di proteggere i suoi gioielli più preziosi. Wesley e Svilar avrebbero potuto portare nelle casse giallorosse una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Una tentazione enorme per qualsiasi società chiamata a migliorare il bilancio in tempi rapidi. Eppure il club ha deciso di resistere. Perché il mercato serve a costruire, non a smontare. [...]

(Corsport)