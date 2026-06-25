Wesley tra video social, vacanze e lavoro

Wesley corre spedito verso il recupero. La delusione per il Mondiale saltato per l'infortunio all'adduttore probabilmente non passerà mai, ma il suo obiettivo ora è quello di farsi trovare al 100% il 13 luglio, nel giorno del raduno. [...] Un po' di relax accompagnato dal duro lavoro svolto a Trigoria insieme al suo fisioterapista di fiducia Kaine Escobar e quello giallorosso Claudio Patti. Ora continuerà a seguire il programma di recupero tra piscina, palestra e campo in Grecia, precisamente a Mykonos. Gasperini lo aspetta fin da subito e ha ribadito alla società di non volersi privare di Wesley per il quale la Roma ha rifiutato un'offerta da 50 milioni di euro del Chelsea che ha poi deciso di virare su Palestra. [...]

(Il Messaggero)