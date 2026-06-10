D'Amico "libero" a al lavoro, ora plusvalenze e Greenwood

Questione risolte, pure se la questione non ha mai riguardato la Roma: Tony D'Amico ha chiuso definitivamente con l'Atalanta il suo rapporto trovando la soluzione ad alcune pendenze economiche, ed è dunque pronto ad essere annunciato dalla società giallorossa. Ma al netto di ufficialità il nuovo ds è già al lavoro [...]

Il doppio fronte è rinnovi-cessioni. I primi vanno chiusi: accordi molto vicini per Dybala e Pellegrini, da limare per Celik, ma per come si è speso Gasperini sulle tre situazioni oggi sarebbe una sorpresa non vederli definiti a stretto giro di posta. Più complicato il discorso cessioni. D'Amico sa di dover completare plusvalenze per 50 milioni entro il 30 giugno e resta questo lo scenario preferito dal club anche in presenza della possibilità di uno slittamento del settlement agreement al 30 giugno del 2027. Scenario preferito perché garantirebbe maggior libertà dal primo luglio.

Sul fronte uscite i movimenti maggiori si registrano su due difensori: Ndicka e Ziolkowski. Sull'ivoriano avrebbe chiesto informazioni anche il Newcastle dopo Tottenham e Inter ma siamo ancora in una fase preliminare. Sul polacco invece è concreto l'interesse del Nottingham Forest. Il grande obiettivo ormai scoperto è Greenwood: la Roma corre un solo rischio: quello che il Marsiglia si mostri interessato a chiudere l'uscita entro il 30 giugno, cosa che in casa giallorossa non sarebbe possibile.

(Corsera)