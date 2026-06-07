C'è Roma in finale con Cobolli

Edoardo Bove ha organizzato un viaggio in gran segreto a Parigi per sostenere l'amico fraterno Flavio Cobolli nella storica finale del Roland Garros contro Sascha Zverev. Il legame tra il centrocampista giallorosso e il tennista romano, nato ai tempi delle giovanili della Roma, è indissolubile: Cobolli era presente a Tirana e a Budapest per seguire le finali europee di Edoardo, che ora ha ricambiato volando in Francia insieme alla famiglia del tennista.

(...) Per Bove, l'amico Flavio è stato un punto di riferimento e una fonte d'ispirazione costante, specialmente durante il difficile percorso di recupero seguito all'arresto cardiaco del dicembre 2024. "Flavio si è costruito il suo destino – ha raccontato Bove – essere a Parigi era naturale, dopotutto abbiamo condiviso tanto in questi anni e sono felice di poter far parte della sua famiglia".

(...) Ad accompagnare Cobolli sulla terra rossa parigina c'è tutto il gruppo storico degli amici del Tennis Club Parioli, tra cui Matteo Santopadre (nipote dell'ex campione giallorosso Zibi Boniek). A Roma, intanto, il circolo si è mobilitato per il "Cobolli-day", preparando maxischermi ovunque e organizzando una grandissima accoglienza per il rientro di Flavio in città, atteso a prescindere dal verdetto della finale.

(corsera)