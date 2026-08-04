Oggi sfida al Newport. Occhi su Castro e Malen

C'è da stringere i tempi. Ed alzare l'offerta. Altrimenti la Roma continuerà a latitare e a non arrivare a dama. Anche ieri, infatti, è stata una giornata di contatti continui per Givairo Read, il lat...
GAZZETTA DELLO SPORT - Gianluca Mancini, uno dei capitani della Roma e pilastro della squadra di Gian Piero Gasperini, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Ecco le parole del numero 23:...
La Roma deve ancora attendere per definire l'acquisto di Givairo Read. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, nonostante i contatti delle ultime ore, la trattativa con il Feyenoord per il tras...
La Roma prosegue la ricerca di un rinforzo per le corsie laterali, individuando in Alessio Cacciamani il profilo ideale per completare il pacchetto degli esterni a disposizione di Gian Piero Gasperini...
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