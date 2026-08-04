Oggi sfida al Newport. Occhi su Castro e Malen

Questa sera la Roma torna in campo per la seconda amichevole di questo suo ritiro gallese, dopo il 4-1 incassato sabato pomeriggio contro il Cardiff. Stavolta l'avversario dei giallorossi sarà però di più basso profilo, il Newport County (fischio d'inizio previsto alle 20 italiane, le 19 in Galles, diretta su Dazn), squadra che gioca nella League Two, la quarta serie inglese. [...] Ovviamente occhi puntati su Castro, alla seconda apparizione in giallorosso, e anche sull'olandese Malen, che deve salire ancora di condizione. Osservata speciale anche la difesa, che ha invece bisogno di ritrovare lo smalto dei giorni migliori, viste le sette reti incassate in due partite da avversari inferiori come Cannes e Cardiff. Con Gasperini che oggi avrà anche seri problemi soprattutto a centrocampo (dentro uno tra Mannini e Panico), visto che Koné non cʼè, El Aynaoui soffre per un ginocchio e Muhammed Bah è definitivamente out. Per il centrocampista gambiano, infatti, ieri e arrivato il responso che nessuno voleva sentire, con la risonanza magnetica in Galles che ha confermato i brutti presagi dei giorni scorsi: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. [...]

(Gasport)