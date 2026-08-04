D'Amico spinge su Read: vuole chiudere in 48 ore. Ma servono 30 milioni

C'è da stringere i tempi. Ed alzare l'offerta. Altrimenti la Roma continuerà a latitare e a non arrivare a dama. Anche ieri, infatti, è stata una giornata di contatti continui per Givairo Read, il laterale destro di 20 anni che Tony D'Amico punta a prelevare dal Feyenoord. Solo che gli olandesi sono irremovibili dalla valutazione di 30 milioni. [...] Ecco, forse è anche per questo che a Rotterdam non scendono a più miti consigli, certi che alla fine la Roma accetterà le condizioni proposte dagli olandesi. D'altronde, D'Amico vuole chiudere in fretta, se non oggi al massimo entro domani, per dare finalmente un titolare di fascia destra a Gasperini (considerando che Wesley può giocare anche dall'altra parte, a sinistra). I giallorossi finora si sono avvicinati ai famosi 30 milioni, fermandosi però a 29,5 così distribuiti: 25 come base fissa e 4,5 di eventuali bonus. Il problema sembra però essere il fatto che il Feyenoord quella cifra la vuole o tutta come parte fissa o comunque garantita con sufficiente certezza. Insomma, i bonus devono essere facili, o giù di lì. [...] Solo che bisogna fare presto non solo perché Gasperini spinge per avere un giocatore di fascia, ma anche perché il Nottingham Forest potrebbe decidere nelle prossime ore di rilanciare. Il club inglese, infatti, ha da tempo trovato un accordo con il giocatore (come la Roma, del resto) offrendogli ben 4 milioni a stagione. [...] Oliver Glasner, infatti, sta facendo pressione sulla sua proprietà per avere un terzino più offensivo di Ola Aina. [...] Meglio, quindi, chiudere la partita prima e portare subito a casa Read. Per non correre altre brutte sorprese come già successo con Summerville, Greenwood e anche Celik. [...] Intanto oggi Angelino svolgerà le visite mediche con il Deportivo La Coruna, il primo club della sua carriera. Dopo due anni e mezzo si conclude così l'avventura dello spagnolo in giallorosso, considerando che la formula del trasferimento prevede un prestito con un diritto di riscatto a 2,5 milioni che può trasformarsi in obbligo a condizioni facili. Angelino sperava di convincere Gasperini a puntare ancora su di lui, ma queste prime due settimane di lavoro hanno dimostrato come il giocatore sia ancora indietro dal punto di vista fisico ed atletico.

(Gasport)