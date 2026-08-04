Conto alla rovescia per Read. D'Amico non molla Endrick. Cacciamani, il Torino resiste

Un altro olandese a fare compagnia a Malen e Rensch. Read è da giorni l'obiettivo numero uno per rinforzare la fascia destra, D'Amico vuole fare in frettae provare a chiudere l'operazione nelle prossime ore. L'accordo col giocatore è totale (pronto un contratto di 5 anni a 2,5 milioni a stagione), ha messo la Roma in cima alla lista delle preferenze e il Nottingham non sembra più essere un pericolo. Manca, però, l'intesa col Feyenoord. [...] La prima offerta da 23 milioni più 2 di bonus è stata rispedita al mittente, il club olandese ne vuole 30. E il rilancio c'è stato: messi sul piatto 25 più 3 e i giallorossi non vorrebbero andare oltre. Un'operazione simile a quella che ha portato Wesley lo scorso anno. Nella giornata di ieri sono andati in scena altri colloqui per provare ad arrivare il prima possibile alla fumata bianca. L'ottimismo non manca e Read si avvicina. [...] Inoltre, nell'amichevole di oggi contro il Newport (ore 19 locali) non ci sarà neanche Wesley ancora alle prese con un problema alla caviglia destra. [...] A destra spazio al giovane Lulli che si è messo in mostra in queste settimane di ritiro ma difficilmente sarà aggregato regolarmente con la prima squadra durante l'anno. A sinistra prosegue a fari spenti anche la trattativa col Torino per Cacciamani. La Roma è arrivata a 10 milioni (8+2 di bonus) ma è ancora lontana dalla richiesta del Torino da Abate sta forzando per trattenerlo, ma D'Amico non molla la pista. [...] La Roma rimane sulle tracce di Nusa, ma ogni giorno che passa complica la situazione. Il norvegese ha voglia di cambiare aria ma ad oggi non è stata intavolato ancora nessun discorso col Lipsia che continua a far sapere che la richiesta è di 60 milioni. [...] Dall'altra parte il preferito è Endrick, ma l'eventuale sprint per lui è rimandato a dopo Ferragosto. La cessione di Soulé potrebbe sbloccare la situazione, ma ancora nessun club ha bussato alla porta di Trigoria. La pista Milan non si scalda, mentre il Sunderland dopo il primo sondaggio non si è fatto più vivo. [...] A Roma, invece, prosegue il lavoro di Pellegrini che si sta allenando con il Professor Maggesi (preparatore atletico). Per il rinnovo manca l'ok dei Friedkin, ma lui ha voglia di farsi trovare pronto.

(Il Messaggero)