Bologna a tutto talento: l'idea Vaz in prestito se Castro andrà via

Un'idea. Sì, un'idea percorribile e che a ore verrà sottoposta a Domenico Tedesco, quindi al nuovo allenatore del Bologna. Robinio Vaz - centravanti giochista - arrivò alla Roma nel gennaio scorso, 22 milioni versati al Marsiglia, colpo che seppe di grande colpo con allegata la dovuta pazienza, perché la prospettiva è sempre giusto metterla in conto. [...]

Ma la Roma non lo tiene? Pare preferisca mandarlo a giocare. In prestito. Ed è da lì che si sarebbe inserito il Bologna. Un'idea, appunto. Ovvio che Gasperini, e chi con lui, dovrà dare l'ok.

L'anticamera della ricerca di un attaccante giovane si apre anche con le parole del dt Giovanni Sartori. «Rowe? Lui non é sul mercato. Se riusciremo a tenere Rowe e Castro insieme? Non lo so». [...] E allora le voci inerenti a Santiago Castro hanno cominciato ad (ri)alimentarsi di ora in ora. L'ultima? Un interessamento del Nottingham Forest. [...] La sensazione è che di altre richieste per l'argentino ne arriveranno, salvo poi vedere che ne sarà di Thjis Dallinga.

Tutte operazioni da valutare, ma resta il fatto che il Bologna ha la sensazione che uno dei due "9"- se non entrambi - verrà ceduto. Da lì, le escursioni di mercato che coinvolgono anche il talento francese che tanto bene ha fatto a Marsiglia e che la

Roma vuole mandare a giocare perché dietro a Malen cerca un centravanti più

esperto di Europa e di Italia.

(gasport)