Baldanzi, una settimana per lo sprint

Il Genoa attende l'annuncio ufficiale di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo della Roma per sferrare l'assalto decisivo a Tommaso Baldanzi. Il trequartista è la priorità assoluta di Daniele De Rossi per la prossima stagione, e il club ligure è pronto a riscattarlo, sebbene stia provando a limare verso il basso la cifra di 10 milioni di euro inizialmente pattuita con i giallorossi.

La cessione del trequartista è già stata preventivata nei piani finanziari della Roma, e lo stesso Baldanzi spinge per legarsi stabilmente al club rossoblù sotto la guida dell'ex capitano romanista. C'è tempo fino a metà giugno per definire l'operazione, e i contatti tra le parti sono costanti per raggiungere la fumata bianca in tempi brevi. (...)

(Il Secolo XIX)