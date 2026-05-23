Malen, l'idolo della Roma

C’è una frase che riecheggia senza sosta dentro Trigoria, quasi fosse diventata la colonna sonora della rincorsa romanista: «Ancora una vittoria, ancora una». I giocatori lo ripetono in campo, negli spogliatoi, nei corridoi, persino nelle sale comuni dove ormai il mantra è diventato un credo collettivo. Un’ossessione positiva, feroce, trascinante. Perché l’ultima curva della stagione non concede più margini: novanta minuti che valgono il ritorno in Champions, una rinascita, forse persino un cambio definitivo di dimensione. [...]

E in mezzo a questa corsa sfrenata verso Verona c’è soprattutto lui: Donny Malen. L’uomo atteso, invocato, venerato dal popolo romanista. «Donny portaci in Champions, portaci in Champions!». L’urlo di un ragazzo davanti ai cancelli del Fulvio Bernardini fotografa perfettamente il clima che si vive attorno all’attaccante olandese. [...] Davanti a lui una Porsche rossa scintillante, con il finestrino abbassato. Dentro c’è Malen, sereno ma tenace. E soprattutto coinvolto tra foto, autografi e determinazione. «Sì, vi ci porto! Andiamo in Champions, forza Roma». [...]

Adesso la Roma intravede davvero la svolta. La Champions significherebbe cambiare prospettiva, accelerare il nuovo progetto, accendere definitivamente il futuro. Ecco perché attorno a Malen si muove un’intera società. Tutti lo proteggono. Tutti lo aspettano.

A Trigoria il trattamento è speciale. Nelle partitelle nessuno entra duro su di lui, nessuno rischia il contrasto aggressivo. Prudenza assoluta. Perché dentro il gruppo c’è una convinzione chiara: Donny è l’uomo della Champions. Lo sa la squadra, lo sa lo staff, lo sa perfino il vicepresidente. Ma soprattutto lo sa Gasperini. Il tecnico lo segue quotidianamente, gli parla dopo ogni allenamento, lo osserva con attenzione quasi maniacale, cercando di trasformarlo in una molla pronta a esplodere proprio nella notte più importante.[...]

(corsport)