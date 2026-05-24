Hellas con Suslov e Bowie. Sogliano, proposto il rinnovo

[...] Con la Roma, l'Hellas punta a ripetere le prestazioni coraggiose offerte con Juve, Como e Inter. [...] Con questo stesso spirito affronteranno la gara di stasera. Paolo Sammarco sarà privo di Gagliardini, squalificato. [...] In avanti, Suslov a supporto di Bowie, autore degli ultimi 4 gol segnati dall'Hellas, compreso quello che è valso il pari con l'Inter. [...] Aspettando che Sean Sogliano confermi la permanenza alla direzione sportiva del club - gli è stata presentata un'offerta di rinnovo fino al 30 giugno 2029, ha comunque un contratto che scade nel 2027-, il passo successivo sarà la scelta dell'allenatore: piace Alberto Aquilani, attuale tecnico del Catanzaro.

(Gasport)