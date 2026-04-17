Nessuno sbarco dei Friedkin, ma c'è attesa

C'erano due slot prenotati a Ciampino, uno per la giornata di mercoledì e uno per quella di ieri. Ed invece i Friedkin alla fine nella Capitale non si sono visti. (...) Ma quando si tratta della famiglia texana proprietaria della Roma, i colpi di scena sono dietro l'angolo. Ed allora non è detto che alla fine Dan e Ryan non possano spuntare (...) per cercare di mettere ordine su tante cose all'interno di Trigoria. Ad iniziare, ovviamente, dai rapporti interni tra Ranieri, Gasperini e Massara. I tre contendenti giallorossi.