I baby calciatori della Roma ripuliscono le rive del Tevere

Ripulire le rive del Tevere, con la rimozione di oltre 90 chili di rifiuti. Così l'As Roma ha festeggiato la Giornata mondiale della Terra, con un'iniziativa "a sei mani" con Ama e Ogyre per promuovere l'educazione ambientale. [...]

L'iniziativa ha infatti coinvolto una rappresentanza Under 13 e l4 delle As Roma

Academy insieme ai calciatori giallorossi dell'Under 17 maschile e dell'Under 19 femminile. [...]

Grazie a speciali visori forniti da Ama, i ragazzi hanno potuto anche vedere il viaggio dei rifiuti raccolti fino alla fine del percorso di riciclo.

(Il Messaggero)