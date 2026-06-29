News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Né rinnovi né cessioni: tutto fermo

La penna degli Altri
di AlessandroLM
lunedì, 29 giugno 2026 alle 9:52
friedkin
Aggiungi come fonte preferita su Google
Ci sarebbero ancora 48 ore piene per pensare di chiudere operazioni e incassare plusvalenze decisive, o quanto meno preziose, per avvicinare il più possibile l'obiettivo economico prefissato. Ma guardando con estrema lucidità in faccia la realtà, a Trigoria hanno capito che potrà forse anche muoversi qualcosa (vedi Salah-Eddine e Cherubini) ma quello che avrebbe dovuto davvero fare la differenza non avrà probabilmente modo di salvare la Roma in tempo utile. (...) Questo perché Koné e Soulé, le due risorse individuate per «fare pace» con l'Uefa e uscire dai vincoli asfissianti del settlement agreement, non si sono ancora mossi da Trigoria. Entrambi si sono arenati in mezzo a diverse criticita, ancorati, tra l'altro, a tempistiche che per nulla collimano con quelle del bilancio giallorosso. Erano stati scelti loro per salvaguardare gli "intoccabili", ma il piano non sembra aver funzionato. Il francese è rimasto comprensibilmente concentrato sul film del Mondiale, mostrandosi poco interessato a decidere in così poco tempo del suo futuro. (...) Gli intermediari (Pastorello in pole) e anche il direttore sportivo Dougie Freedman hanno provato a convincere il talento argentino a sposare con convinzione il progetto dell'Al-Diriyah: giorni di trattative, call su call all'interno delle quali Soulé ha dimostrato interesse e ha cercato (com'è legittimo che sia per chi sceglie di andare a giocare in Arabia) di trattare su ingaggio e bonus logistici. Una disponibilità che aveva convinto gli arabi a presentare un'offerta ufficiale alla Roma da 35 milioni complessivi. E invece, come il calciomercato insegna, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Perché Soulé è arrivato ad un passo dall'altare ma sul più bello è mancato l'anello: i dirigenti dell'Al-Diriyhah non hanno ancora inviato alcuna offerta vincolante alla Roma. Per l'immenso stupore di D'Amico e degli intermediari coinvolti. (...) Una situazione che crea tensione e preoccupazione in vista del giudizio dell'Uefa, in programma verso ottobre. Perché se dovesse chiudersi cosi, senza offerte last-minute o colpi di scena i giallorossi consegnerebbero agli uomini dei conti dell'Uefa un bilancio con un passivo importante, una distanza significativa rispetto all'obiettivo non centrato. Saranno sufficienti i buoni rapporti tra Friedkin e Ceferin, il percorso virtuoso e gli introiti della Champions in arrivo nella prossima stagione per tutelare la Roma da pesanti sanzioni? Il dubbio rimane e crea senza dubbio pensiero a Gian Piero Gasperini, amareggiato all'idea di costruire qualcosa di importante che potrebbe esser fortemente limitato dalla scure dell'Uefa.
(Il Romanista)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 17:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

soule 3

Calciomercato Roma, Soulè verso il rifiuto all'Arabia: il giocatore vuole decidere con calma il proprio futuro

giu 29, 12:54

A meno di offerte irrinunciabili, non sembra destinato a concretizzarzi il passaggio di Soulè in Arabia. Come riporta Eleonora Trotta, l'argentino è rimasto deluso dalla Roma, che di fatto lo ha messo...

malen olanda bis

Olanda, confronto tra Malen e Koeman in allenamento: l'attaccante verso l'esclusione contro il Marocco

giu 29, 12:24

Un mondiale non da ricordare fin qui per Donyell Malen, ancora a secco di reti. L'attaccante della Roma rischia ora l'esclusione per la sfida contro il Marocco dei 16esimi. Come riportano i media olan...

juric verona roma

Monza, ufficiale: Juric è il nuovo allenatore

giu 29, 12:16

Nuova avventura in panchina per Ivan Juric dopo l'esperienza fallimentare all'Atalanta. L'ex tecnico della Roma, infatti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Monza. Questo il comunicato del club b...

NOTIZIE POPOLARI
dan ryan corbin friedkin

Roma, cessioni congelate trattativa con la Uefa per evitare altre multe

giu 29, 8:30
greenwood-mason-foot-l1-2026-1077622520-scaled

Calciomercato Roma, dal Belgio: Greenwood ha rifiutato le offerte dall'Arabia Saudita. Il Fenerbahce continua a trattare

giu 28, 22:23
Progetto senza titolo (5)

Conosci il tuo nemico

giu 28, 16:19
hellas verona roma soule

La Roma vede la multa: Soulé indeciso, senza plusvalenze sanzioni dell’Uefa

giu 29, 7:18
Puerta

A Gasp piace Puerta, seguito anche Engels

giu 29, 7:30
hellas verona roma pisilli 1

Calciomercato Roma: proposta dall'estero per Pisilli. "No" del centrocampista

giu 28, 18:12
VAI AL CANALE
Foto
Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

La festa Champions

La festa Champions

Ultima partita

Serie A

CalendarioRisultati

Regular Season

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1
Genoa
00000000
2
Venezia
00000000
3
Como
00000000
4
Udinese
00000000
5
Parma
00000000
6
Cagliari
00000000
7
Torino
00000000
8
Monza
00000000
9
Sassuolo
00000000
10
Frosinone
00000000
11
Lecce
00000000
12
Roma
00000000
13
Inter
00000000
14
Atalanta
00000000
15
AC Milan
00000000
16
Juventus
00000000
17
Lazio
00000000
18
Napoli
00000000
19
Fiorentina
00000000
20
Bologna
00000000

Loading