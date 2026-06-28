Calciomercato Roma, dal Belgio: Greenwood ha rifiutato le offerte dall'Arabia Saudita. Il Fenerbahce continua a trattare

Il futuro di Mason Greenwood continua ad essere molto incerto. L'inglese è il grande obiettivo di mercato della Roma, che vorrebbe regalare a Gasperini il calciatore ideale per rinforzare l'attacco. L'operazione resta complessa, tra costi e concorrenza, la trattativa Greenwood sembra diventare sempre di più una partita a scacchi, con la certezza che, il Marsiglia, club proprietario del cartellino, ha necessità di vendere.

La pista turca che porta al Fenerbahce non sembra essere tramontata, ma anche alcuni club Arabi si sono fatti avanti per Greenwood. Come riportato su X dal giornalista belga, Sacha Tovalieri, il calciatore, però, avrebbe rifiutato delle importanti offerte economiche dall'Al-Ahli, Al Qadsiash e Al-Diriyah. Come affermato dal giornalista, il Fenerbahce continua a credere all'acquisto di Greenwood e proseguono i dialoghi con l'attaccante il club francese.